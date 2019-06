Extreme drukte op snelwegen door pinksterweekend en zware regenval

Door zware regenval en het aankomende pinksterweekend is het vrijdagmiddag extreem druk op de Brabantse snelwegen. Vooral op de A58 en de A2 loopt de reistijd flink op. En dat wordt, volgens de ANWB, alleen nog maar erger.

Op de A58 sta je op verschillende plekken in de file. Van Tilburg naar Eindhoven staat volgens de website van ANWB momenteel 13 kilometer file. De andere kant op, van Tilburg naar Breda staat 14 kilometer file. Ook op de A59 is het druk: tussen Terheijden en Waspik staat een file die meer dan 30 minuten vertraging oplevert.

Van Maastricht naar Eindhoven is het op meerdere plekken druk. In beide richtingen staat daar in totaal momenteel meer dan 20 kilometer file.

Pinkpop

Volgens een woordvoerder van de ANWB heeft de drukte een logische verklaring. "Het is Pinksteren, dus mensen gaan een lang weekend weg. Ook gaan er veel mensen naar Landgraaf voor Pinkpop. Ik verwacht dat het de komende uren alleen nog maar drukker wordt op de weg", licht hij toe.

Ook worden er zware onweersbuien en windstoten verwacht. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor onze provincie.