GroenLinks in Oss woedend op Brabantse fractie: komst mestfabriek niet uitgesloten

OSS -

GroenLinks Oss zegt ‘woedend’ te zijn over het mestfabriek-compromis in het Brabants bestuursakkoord, dat vrijdagmiddag werd gepresenteerd. De lokale partij geeft flink af op de Brabantse fractie. “We hebben als GroenLinks Oss jarenlang samen met GroenLinks Brabant opgetrokken in onze strijd tegen de mestfabriek. Hun draai komt voor mij als volslagen onverwacht", schrijft Oss raadslid Ester Bos.