Boeren moeten vooral niet juichen, ook al keert het CDA terug op het Brabantse pluche

Het CDA is terug op het Brabantse pluche na vier jaar afwezigheid. Na ruim twee maanden onderhandelen, een impasse, uithuilen en opnieuw beginnen krijgt de partij twee gedeputeerden in het Brabantse bestuurscollege.

Wat het CDA niet krijgt is de portefeuille landbouw. Die blijft bij D66 en dat betekent dat de strenge milieumaatregelen van kracht blijven en dat moet voor het CDA een bittere pil zijn. Als dat al zo is blijft lijsttrekker Marianne van der Sloot van het CDA er blijmoedig onder.

Geen uitstel maar afstel

Er is namelijk een pakket maatregelen bedacht waar de coalitiepartijen hun handtekening onder hebben gezet. Dat betekent onder meer dat enkele specifieke groepen niet in 2022 maar in 2023 de milieuvriendelijke maatregelen genomen moeten hebben. Het CDA heeft in de onderhandelingen voor uitstel gepleit en heeft dat gekregen, maar dat betekent geen afstel. “We vroegen ook niet om afstel”, zegt Van der Sloot.

Annemarie Spierings van D66 kan ermee leven dat er water bij de wijn is gedaan. Zij was de afgelopen vier jaar ongewild het boegbeeld van de veel besproken veehouderijmaatregelen. “Onderhandelen is geven en nemen. Als ik het er niet mee eens was, zou ik mijn handtekening er niet onder zetten”, zegt ze. Vormen die maatregelen een belemmering voor het beleid zoals dat is uitgezet? "Nee", zegt Spierings.

Melkveehouders

Een van de grote overwinnaars van het onderhandelingsproces zijn de melkveehouders in Brabant. De provincie gaat grond opkopen en die verpachten aan melkveehouders zodat zij verder kunnen boeren. “Daar heeft D66 sterk voor gepleit”, zegt Spierings. Dat komt dus uit de koker van D66 en niet van het CDA.

Tijdens de korte persconferentie waar Van der Sloot nog eens benadrukte hoe tevreden ze is, stapte opeens Hagar Roijackers van GroenLinks naar voren. Met Rik Grashof heeft haar partij voor het eerst een gedeputeerde. Roijackers wees erop dat ondanks alle maatwerk recht overeind blijft dat de stikstofuitstoot teruggedrongen gaat worden. Het was een veelzeggende ongevraagde aanvulling.

Kadootje

Hoewel er vijf coalitiepartijen zijn, waren alle ogen gericht op het CDA. Dat is van oudsher de bestuurspartij van Brabant die de afgelopen vier jaar aan de zijlijn stond. Marianne van der Sloot krijgt de portefeuilles voor cultuur en sport. Ze kan op haar eerste dag al meteen een cadeautje uitdelen want Philharmonie Zuidnederland krijgt vier jaar lang een subsidie van anderhalf miljoen euro per jaar. Daarmee krijgt het gezelschap iets meer zekerheid.

Het CDA krijgt ook de portefeuille veiligheid. Die is nieuw en die is speciaal op verzoek van het CDA bedacht. Renze Bergsma gaat die portefeuille beheren. Van der Sloot vond dat een belangrijke overwinning in een provincie waar veiligheid zo’n belangrijk thema is. Het is wel een onderwerp waar de provincie het minst over te zeggen heeft.

Bergsma gaat voortaan ook over gemeentelijke herindelingen. Dan gaat het over leefbaarheid, een derde belangrijk thema van het CDA. In het bestuursakkoord staat dat de provincie zich gaat aanpassen aan landelijke regels. En die regels willen dat dat een herindeling alleen mag als gemeenten dat zelf willen. Dat was precies de reden dat de fusie van Eindhoven en Nuenen niet doorging.