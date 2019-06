Trouwen voor 15.000 man publiek: het kan tijdens Breda Live

Dit jaar viert Breda Live zijn elfde editie. Volgens de organisatie dus tijd voor een feestje. Dat willen ze op deze ludieke manier vieren. “In de afgelopen tien jaar zijn er heel wat liefdesverhalen ontstaan op Breda Live. Van eerste ontmoetingen, tot een huwelijksaanzoek en van een eerste kus, tot een vrijgezellenfeest. Wij als organisatie smullen van deze verhalen en we vonden dat het tijd werd om iets met deze Breda Love Stories te doen”, zegt Ellen Hendrickx van Bodevents.

Grootste bruiloft van Brabant

De datum en de locatie voor jouw bruiloft staan al vast. Dat is namelijk op het Chasséveld op 6 juli. Wie denkt dat het niet serieus is, heeft het mis. “We hebben een weddingplanner ingeschakeld en die gaat de bruiloft van begin tot het eind regelen. Denk aan mooie pakken, een trouwkapel en backstage mogelijkheden. We trekken alle clichés over trouwen uit de kast. Het moet de grootste bruiloft van Brabant worden.”

Op 5 en 6 juli kun je in Breda meezingen met allerlei artiesten van Nederlandse bodem. Onder meer Davina Michelle, Kraantje Pappie, Guus Meeuwis, Bløf en Charly Lownoise & Mental Theo zijn van de partij.

Meedoen?

Wil jij jouw jawoord geven voor 15.000 mensen? Via: bredalive.nl/trouwen kun je jezelf opgeven.