Vier kilometer vlaggetjes, Mill kleurt oranje voor de Leeuwinnen

MILL -

Het is bijna zover: de Oranje Leeuwinnen beginnen dinsdag aan het WK voetbal in Frankrijk. En dat is voor de bewoners in de Oranjeboombuurt in Mill dé reden om hun buurt feestelijk te versieren met oranje vlaggetjes. En niet zomaar een paar vlaggetjes. Er hangt voor vier kilometer aan vlaggetjes. "We hebben het ook al een paar keer gedaan voor de mannen, nu doen we het ook voor de vrouwen."