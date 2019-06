Oppositie over bestuursakkoord: niks nieuws en CDA heeft zich laten afschepen

In het Brabantse bestuursakkoord dat vrijdag is gepresenteerd staat te veel/te weinig over het klimaat. Doorhalen wat niet van toepassing is. Zo laten de reacties van de oppositiepartijen zich het best samenvatten. Over één ding zijn ze het wel eens: er staat weinig nieuws in en het CDA komt er heel bekaaid van af.

In dat bestuursakkoord schrijven coalitiepartijen VVD, D66, PvdA, CDA en GroenLinks hoe zij de komende vier jaar Brabant gaan besturen. Provinciale Staten debatteren 14 juni over dat akkoord. De meeste oppositiepartijen waren vrijdag voldoende bij gelezen voor een eerste bespiegeling.

Partij voor de Dieren

Marco van der Wel van de Partij van de Dieren vindt het bestuursakkoord wel erg veel op dat van vier jaar geleden lijken. Hij vindt dat er te weinig concrete maatregelen in staan om de klimaatverandering tegen te gaan.

Volgens hem wordt ook te veel ingezet op economische groei met als gevolg meer bedrijven en meer verkeer. Dat is volgens Van der Wel funest voor de natuur.

Hij ziet één lichtpuntje want hij hoorde VVD-voorman Christophe van der Maat tijdens de presentatie van het akkoord zeggen dat het bouwen van meer logistieke bedrijven (in het provinciehuis ook wel blokkendozen genoemd) langs snelwegen misschien niet zo’n goed idee is. Van der Wel rekent er op dat nu het logistiek centrum in Moerdijk van de baan is.

PVV

Alexander van Hattem van de PVV vindt dat er juist te veel klimaatmaatregelen in het akkoord staan. Zijn partij denkt anders over het klimaatprobleem dan veel anderen.

Voor hem is het ook onbegrijpelijk dat er met alle partijen gesproken gaat worden over een nieuwe weg bij Eindhoven, de zogenoemde ruit. Die had er volgens de PVV allang moeten liggen. “Door weer met iedereen te gaan praten wordt de klok teruggezet”, aldus Van Hattem.

Hij is wel blij dat er nu een gedeputeerde voor veiligheid komt. “De provincie gaat daar weliswaar niet over maar wij zullen de nieuwe gedeputeerde voeden met onze ideeën om de veiligheid te verbeteren zoals we dat al jaren doen”.

Forum voor Democratie

Tot zover de meest uiteenlopende meningen. De nieuwe partij in de Staten, Forum voor Democratie ziet weinig goeds in het bestuursakkoord. Volgens Erik de Bie, lijsttrekker van de grootste oppositiepartij is het een “slap verhaal”. Hij ziet geen verschil met het beleid zoals dat de afgelopen vier jaar is gevoerd. “Het is een verhaal vol algemeenheden waar je niks mee kunt. Het zijn holle frasen. Ik ben bang dat er de komende jaren ook zo beleid zal worden gevoerd”.

Ook zijn partij hoort bij de klimaatontkenners. “Je zult zien dat al die ambities en al die daadkracht uiteindelijk eindigt in gedram”, aldus de FvD-voorman.

Op het gebied van landbouw verandert er volgens hem ook niks. “Het CDA heeft vier jaar lang op dat dossier oppositie gevoerd, maar nu zie je het ware gezicht. Ze laten de boeren vallen en ze laten zich afschepen met twee lichte portefeuilles. De zware portefeuilles zitten bij de VVD en de PvdA. D66 heeft zich ondanks de verkiezingsuitslag ook goed teruggevochten en zelfs GroenLinks heeft volgens mij goed onderhandeld. Het CDA niet”.

50Plus

Jan Frans Brouwers van 50Plus is nog uitgesprokener. “Het CDA heeft vier jaar tegen de vorige coalitie gestreden. Het enige wat ze bereikt hebben is dat milieumaatregelen voor een aantal boeren worden uitgesteld. Vervolgens zijn hun gedeputeerden afgescheept met een pretpakket. Ik snap niet dat ze dat hebben geaccepteerd. Dan heeft GroenLinks zich beter ingevochten”, aldus Brouwers.

Ook hij heeft het gevoel dat er weinig verschil is met het vorige bestuursakkoord. Wat hij mist is aandacht voor ouderen, zijn eigen achterban. En hij had ook willen lezen hoe de provincie in de toekomst burgers meer bij het beleid wil betrekken. “Er staat nauwelijks iets over burgerparticipatie in het akkoord”, aldus Brouwers.

Lokaal Brabant

Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant en Hermen Vreugdenhil van CU/SGP zijn ook niet tevreden, maar zij zien lichtpuntjes. Volgens beiden is het een vrij globaal akkoord dat voor de oppositiepartijen ruimte biedt om verbeteringen aan te brengen.

Van Pinxteren is ook blij met een extra gedeputeerde voor veiligheid, hoewel ook hij meteen opmerkt dat de provincie op dat terrein weinig in de melk te brokkelen heeft. “Het positieve is dat er nu tenminste een gedeputeerde is die daar volle aandacht voor heeft en die er misschien voor kan zorgen dat de organisaties die er wel over gaan hun beleid veranderen. De illegale jeneverstokerij verdween ook uit Brabant toen er landelijk werd besloten strenge straffen uit te delen”, aldus Van Pinxteren.

CU/SGP

Vreugdenhil heeft het ook over de ruit om Eindhoven. Waar het de PVV allemaal te lang duurt staat hij er anders in. Met een zekere spijt in zijn stem zegt hij: “het is niet meer de vraag of de ruit om Eindhoven er komt maar hoe die er komt”.

Oprecht teleurgesteld is Vreugdenhil over het feit dat volgens hem het landbouwbeleid wordt voortgezet. “Een aantal sectoren krijgt een jaar uitstel om milieumaatregelen in te voeren, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Na de verkiezingen is er een meerderheid ontstaan waarmee je een heel ander landbouwbeleid had kunnen voeren. Maar dat is blijkbaar met deze coalitie niet mogelijk”.

SP

Last but not least de SP. De partij die de afgelopen vier jaar ook mee bestuurde maar nu buiten de boot viel. SP-lijsttrekker Maarten Everling is na de presentatie vrijdag direct naar zijn vakantieadres vertrokken en heeft het bestuursakkoord alleen maar diagonaal kunnen lezen. “Wat mij op viel was dat tijdens de presentatie iedereen benadrukte dat de onderhandelingen zo collegiaal en gezellig verliepen. Achteraf snap ik dat wel. Veel dingen zijn nog niet ingevuld. De moeilijke dingen moeten nog komen en in Provinciale Staten besproken worden. Met een stevige meerderheid op rechts hou ik mijn hart vast”, aldus Everling.