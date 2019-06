Beet! Tim (20) slaat twee granaten aan de haak tijdens het magneetvissen

Hans vertelt enthousiast over de hobby van zijn Tim. "Zo'n magneet kan een gewicht van 300 kilo aan. Mijn zoon heeft echt al prachtige dingen uit het water gehaald. Messen, fietsen en vorige week nog een Amerikaanse soldatenhelm."

Vrijdagavond keken Hans, Tim en Jany, de vriendin van zijn zoon, toch wel even raar op toen er twee granaten aan de magneet bleven plakken. Dat gebeurde bij een grote vijver aan de Winterdijk, een paar honderd meter buiten de bebouwde kom. "Ze zijn nog helemaal intact."

Twee granaten kwamen naar boven uit de vijver aan de Winterdijk in Waalwijk

Hans belde de politie en een agente kwam naar de vijver om poolshoogte te nemen. Tot zijn grote verbazing verplaatste zij een van de granaten. Volgens hem liet ze Jany (15) er ook eentje een stuk verderop in het gras neerleggen. "De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt van de week pas, ze blijven hier nu in het gras liggen. Dat kan toch niet?"

Niet gevaarlijk

Navraag bij de politie leert dat er inderdaad een agente is gaan kijken wat er uit de vijver is gevist. "Dat is een explosievenverkenner, iemand die speciale training heeft gehad om de situatie en de risico's in te schatten. Zij heeft vervolgens weer contact gehad met iemand van de EOD en samen zijn ze tot de conclusie gekomen dat de situatie niet gevaarlijk is. Dan is de procedure dat de EOD niet meteen hoeft te komen. De granaten worden nu op een veilig plekje bij de vijver neergelegd tot de EOD komt."

De politiewoordvoerder vervolgt: "Als we hadden gedacht dat die dingen elk moment kunnen gaan ontploffen, waren we er wel met gillende sirenes op af gegaan. De inschatting van de experts is hier dat het niet gevaarlijk is en dan is dit de procedure."

Tips

De politie Amsterdam gaf vrijdagochtend nog tips over wat je moet doen als je explosieven opvist. Een van de tips is het terughangen van het explosief (of het vuurwapen) in het water en dan de politie in te schakelen.