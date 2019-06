Open dag West-Brabantse Waterlinie afgelast vanwege slecht weer: 'Veiligheid in het geding'

Ook de officiële opening van Fort Henricus gaat niet door.

Veiligheid

De gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen wilden met de open dag vieren dat de West-Brabantse Waterlinie na jaren van verbouwen en restaureren in ere is hersteld.

Een woordvoerder van de gemeente Steenbergen legt uit dat de veiligheid van de bezoekers anders in het geding zou komen.

'Flinke windstoten'

"Het is best een onstuimige zaterdag", knikt Jordi Huirne van Weer.nl. "De wind waait zaterdag stevig door, met kracht vijf tot zes. Er zijn ook flinke windstoten, tot 70 of 75 kilometer per uur op sommige plaatsen. Er kunnen takken van bomen waaien en er trekken nog een paar buien over."

Volgens hem zou het pas aan het eind van de middag wat rustiger moeten worden.

'Veiligheid gaat boven alles'

Burgemeester Ruud van den Belt van Steenbergen laat weten dat er bij verschillende instanties advies is ingewonnen over het afgelasten van het evenement. De organisatie is samen met Van den Belt bij Fort Henricus geweest en heeft daar met eigen ogen gezien dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

“We vinden het ontzettend jammer dat we dit hebben moeten besluiten, maar veiligheid gaat boven alles", benadrukt Van den Belt.

Scheur in gevel school

Op verschillende plaatsen veroorzaakte de stormachtige wind schade. Diverse bomen legden het loodje.

In Goirle liep basisschool De Kleine Akkers stormschade op. Door rukwinden ontstond een scheur van enkele meters in de gevel van het gebouw. De brandweer zette daarop de omgeving rond de school af met lint.

Het weer tijdens Pinksteren

Pinksterzondag ziet er qua weer een stuk beter uit dan deze zaterdag. "Die dag begint best aardig, met zonnige perioden", vertelt weerman Huirne. "Tot de middag krijgen we dan iets meer bewolking, maar pas in de avond neemt de kans op een bui toe." Het wordt zondag zo'n 22 graden. "En er staat dan heel weinig wind, dus het wordt aangenaam."

Pinkstermaandag verloopt wisselvallig. "Dan zien we de zon nog wel regelmatig, maar dan neemt de bewolking toe en krijgen we 's middags een paar buien. Daar kan onweer bij zitten, maar het regent zeker niet de hele dag. Er zijn ook mooie momenten en het is niet koud, 20 tot 22 graden. Er staat ook dan niet al te veel wind, dus misschien is het een beetje broeierig."