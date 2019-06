Man twee keer aangehouden op een dag voor geweld tegen vriendin

Een 19-jarige man uit Drachten is vrijdag in Tilburg twee keer op een dag aangehouden. De man ging 's middags en 's avonds flink tekeer tegen zijn vriendin en haar kind in een woning aan de Keldonkstraat.

De politie kwam voor het eerst in actie rond één uur 's middags. Een ruzie tussen de man en zijn vriendin was uit de hand gelopen. De agressieve man had de vrouw met haar hoofd tegen een auto geslagen, waarna de vrouw met haar kind naar de buren was gevlucht. Ook de buren werden bedreigd door de man, terwijl zij zich ontfermden over het kind.

Straatverbod

De man werd aangehouden door de politie. Zij gaven hem een straatverbod én een verbod om nog contact te zoeken met zijn vriendin. Maar al die maatregelen bleken niet te helpen.

Ruiten ingegooid

Diezelfde avond nog moest de politie weer naar de Keldonkstraat, omdat de man ruiten had ingegooid bij zijn vriendin en spullen in de woning had vernield. De vrouw moest wederom schuilen voor de man bij de buren.

Later is de man op het station van Tilburg voor een tweede keer aangehouden.