Libéma Open 'toernooi om leuke dag te hebben', met Kiki Bertens als blikvanger

Echt tennis kijken zit er voor toernooidirecteur Marcel Hunze echter niet in. "Af en toe met één oog." Maar het genieten van de Libéma Open begint voor Hunze pas na het toernooi. "Het is een hoop geregel. Ik ben blij als het goed verlopen is en als ik zie dat bezoekers en tennissers het naar hun zin hebben." Blij is ie ook als hij ziet dat het toernooi nog altijd een belangrijke speler is. "We krijgen bezoekers uit het hele land, met name Brabanders natuurlijk. Maar ook veel Belgen. Die zien het een beetje als hun toernooi. Omdat bijvoorbeeld Kim Clijsters hier ook altijd speelde. Het is een stukje traditie voor ze."

'Blikvanger' Kiki Bertens

Traditie is de Libéma Open ook voor Kiki Bertens, op dit moment de nummer vier van de wereld. Al jaren komt ze naar het toernooi in Rosmalen. "Zij is dit jaar de blikvanger", vertelt Hunze. "Geweldig dat ze erbij is. Echt fantastisch. Ze verkeert in een goede vorm en is ontzettend populair. Kinderen willen foto's met haar maken."

Kiki Bertens in Training bij Libema Open

Bertens was al aanwezig op het terrein om te trainen. Vandaag vinden namelijk de kwalificaties plaats, komende maandag start het toernooi pas echt. "Hopelijk houden de echte toppers het een aantal rondes vol en bereiken ze de finale. Dat is ook goed voor het toernooi. Bezoekers vinden dat leuk", vertelt Hunze. "Maar ik ga niet teveel hierover zeggen, want vaak blijkt dan toch dat er al snel veel goede spelers afvallen."

De Libéma Open is voor de toernooidirecteur ondertussen al veel meer dan alleen maar een tennistoernooi. "Het concept slaat aan. Het is een toernooi om een leuke dag te hebben." Zo kun je er bijvoorbeeld zelf een balletje slaan, lekker eten en zijn de spelers heel toegankelijk. "Voor veel mensen is tennis niet de enige motivatie om te komen", legt Marcel Hunze uit. "Dat maakt dit toernooi ook zo sterk."