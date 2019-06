Maar liefst elf Brabantse mascottes, maar Zwolse Zwolfje gaat er met hoofdprijs vandoor

Wie kent ze niet, de kleurrijke en vrolijke figuren die veelal tijdens sportwedstrijden het publiek in de stemming proberen te krijgen voor de match. Deze mascottes streden zaterdag tijdens het G-Sportweekend op de velden van Amarant in Tilburg voor de titel 'Beste mascotte van Nederland.' Merl Roep (30) uit Tilburg wist als Orange Donkey de tweede prijs in de wacht te slepen.

Zilveren schaal in de vitrinekast

Dat Zwolfje, de mascotte van PEC Zwolle, eerste is geworden vindt ze volkomen terecht. "Zwolfje was echt zó goed. Hij ging op z'n hoofd staan en wist het publiek zó goed mee te krijgen. Dus ik snap die eerste plaats helemaal. En ik ben ontzettend blij met mijn tweede plek. Dat had ik helemaal niet verwacht. Mijn zilveren schaal krijgt een bijzonder plaatsje in onze vitrinekast!"

Lach op het gezicht toveren

Volgens de jury was Orange Donkey lekker fanatiek, danste ze goed en wist ze het publiek goed mee te krijgen, want daar gaat het natuurlijk om als je een mascotte bent. Merl: "Ik doe dit nu al zeven jaar en het allerleukste van dit vrijwilligerswerk is als je een lach op het gezicht van mensen weet te toveren. Zeker als het om de gezichtjes van zieke kinderen gaat. Het is fijn dat het vandaag goed is gegaan, daar ga ik nog lang van nagenieten!"

Veel geoefend en getraind

Organisator Jamie Ossenblok is al vier jaar betrokken bij de NK en vertelt: "Alle mascottes hebben veel geoefend en er hard voor getraind. En het is natuurlijk hartstikke leuk hoe ze iedereen weten te vermaken. Maar het hele G-sportweekend (een sportweekend voor mensen met een beperking) is geweldig. Het is zo mooi om te zien hoe blij en gelukkig iedereen ervan wordt. Daar doe je het voor."

De Brabantse deelnemers

In totaal hebben er veertien mascottes meegedaan aan het NK, waarvan elf uit Brabant. Dit zijn: Tippy, Kat, Muis, Kingo. Hoeffie, Rikcy. Kruikkie, Pannie, Bucky, Addie. En Orange Donkey natuurlijk!