Jeffrey Herlings racet weer na ernstige voetbreuk: 'Zijn jeugdigheid is weg'

Het is niet waar Jeffrey Herlings op gehoopt had tijdens zijn rentree in de MXGP: vallen in de eerste ronde van de kwalificatie in Rusland en finishen als zestiende. Maar: "Hij is gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Hij is volwassener", stelt motorsportjournalist Tim Gerth.

Dat Herlings niet meer mee zou gaan doen om de podiumplaatsen, was voor hem zelf wel duidelijk na de ernstige voetbreuk in januari. Maar dat de motorcrosser wilde laten zien dat hij van goede huize komt, bleek direct bij de start. Herlings plaatste zich bij de kwalificatie als zestiende en had daardoor geen gunstige startpositie. Tóch schoot hij als vierde de eerste bocht door. Helaas ging het daarna alsnog mis. Zijn achterwiel gleed weg halverwege de eerste ronde. "Als ie in vorm is, overkomt hem dat niet, maar ik vind niet dat hij teveel risico nam", vertelt Gerth.

"Herlings heeft vorig jaar onvoorstelbare dingen laten zien. Mensen denken daarom: Herlings is erbij, dan zal hij wel winnen. Dat is nu niet zo", zegt Gerth. De motorcrosser maakte vorige week donderdag pas weer de eerste meters, in Rhenen tijdens de Dutch Masters of Motocross. "Hij heeft zelf gezegd dat hij vijf of zes GP's nodig heeft om terug te komen. In Rhenen was hij na vier rondes al helemaal kapot."

Trainingswedstrijd

'Wedstrijdritme' is het sleutelwoord volgens Gerth. "Hij moet dat opbouwen. En hij moet werken aan zijn uithoudingsvermogen. Dat is waarom hij zo dominant was vorig jaar", benadrukt de journalist. "Herlings zei ook dat als hij niet naar Rusland zou gaan er twee nulscores op zijn naam komen te staan. Dan kun je dus sowieso beter wel meedoen. Dit was voor hem een trainingswedstrijdje."

Maar laten we niet vergeten dat dit niet de eerste comeback van Jeffrey Herlings gaat worden. "Hij heeft vaker laten zien dat hij kan terugkeren en hij is daar zelf ook heel realistisch in. Eerst had hij een beetje hetzelfde als Formule 1-coureur Max Verstappen, dat jeugdige. Nu zegt hij tevreden te zijn met een vijfde of zesde plaats, dat zou hij eerst nooit gezegd hebben. Daarin is hij echt gegroeid ten opzichte van vorig jaar."

Zondag staat de MXGP van Rusland op het programma, dan worden de punten pas echt verdeeld. Jeffrey Herlings richt zich vooral op zijn herstel. Een podiumplaats komt later.