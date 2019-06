Man (26) uit Maarheeze komt om het leven bij ongeluk op A2 bij Eindhoven

De man raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en crashte via de middengeleider tegen een paal van een matrixbord. Het ongeluk gebeurde rond halfvier. Er was volgens de politie waarschijnlijk geen ander verkeer bij betrokken.

Omleiding

Vanwege onderzoek werd de weg vanuit het zuiden richting Eindhoven urenlang afgesloten. Verkeer dat vanuit het zuiden richting Eindhoven moest, werd omgeleid over Venlo via de A73 en de A67. Rond halfnegen werd de weg weer vrijgegeven.

Tweede

Dit is al de tweede automobilist die dit weekend om het leven komt in Brabant. In de nacht van vrijdag op zaterdag overleed een 30-jarige man uit Lith op de Hustenweg in Den Bosch, vlakbij de Empelsehoefweg. Hij raakte met zijn auto een boom langs de kant van de weg.