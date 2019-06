Brand bij recyclingbedrijf Baetsen in Son, dikke rookwolken trekken richting noordoosten

Bij afvalverwerkingsbedrijf Baetsen op bedrijvenpark Ekkersrijt in Son en Breugel is zondagochtend brand uitgebroken. De brand brak rond halftwaalf uit.

Donkere rookwolken zijn in de omtrek te zien. De brandweer is met vier blusvoertuigen en twee hoogwerkers aanwezig. "We blussen niet de brand zelf, maar we proberen nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar de rest van het terrein", aldus de woordvoerder van de brandweer.

Het is de zoveelste keer dat de brandweer richting het afvalverwerkingsbedrijf moet. Sinds augustus 2016 is er al bijna tien keer brand geweest.