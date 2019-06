Verslaafde (48) overvalt kennis en gaat er met 15 euro vandoor

In Tilburg is een bewoner van de Schoolstraat zaterdagavond overvallen door een ‘bekende’ van hem. De verdachte kwam de woning binnen, sloeg hem en nam geld mee. Hij kon snel worden aangehouden.

Meteen na de overval belde de bewoner de politie. Een bekende van hem is verslaafd en had vermoedelijk geld nodig om drugs te kopen. De bewoner zou een paar klappen hebben gekregen van de overvaller, die er met 15 euro vandoor ging in de auto van een andere bekende.



De agenten van het team Tilburg Centrum kenden de overvaller en wisten al snel de auto te achterhalen. Die stond voor een huis aan de Gooilandstraat. De agenten vielen daar binnen en troffen de verdachte en de 15 euro aan.



De man, een 48-jarige Tilburger, is aangehouden.