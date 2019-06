Kerk zit iedere zondag stampvol met Polen: 'Ons geloof is sterker dan dat van Nederlanders'

Er is geen parkeerplek meer te vinden op het parkeerterrein voor de Trudokerk in Eindhoven. In de naastgelegen straatjes overigens ook niet. Alles staat vol met auto's met Poolse nummerplaten. De kerk zit stampvol. Mannen met net gekamde haren, vrouwen hooggehakt en kortgerokt en opvallend veel kinderen. Net als elke zondag, maar met Pinksteren nog een klein beetje meer. Vandaag is er hoog bezoek. Priester Krzysztof Obiedzinski, de vaste voorganger, ontvangt de bisschop uit Polen. Hij zal de viering leiden vandaag.

Poolse parochie

Obiedzinski leidt een van de eerste Poolse parochies in Brabant. Die bestaat sinds januari dit jaar. Het is een drukke parochie, maar dat is volgens hem alleen maar goed nieuws. Dat veel Nederlandse gelovigen de kerk de rug toe hebben gekeerd, verbaast hem wel.

Bekijk de video hieronder en lees verder.

"Misschien is het geloof bij ons wel iets sterker", zegt Obiedzinski. In Polen is nog steeds meer dan 90 procent van de bevolking gelovig. De mensen die buiten Polen wonen en werken, willen ook graag hun geloof belijden. "En dat verklaart wellicht waarom op sommige plekken in de provincie de kerken wél vol zitten op zondag."

Heilige mis in eigen taal

De viering is zondag helemaal in het Pools. "Dat gebeurt niet elke zondag", zegt Obiedzinski. Al gaat zijn voorkeur er wel naar uit. "Eigenlijk is het beter voor je gevoel dat de liturgie en de heilige mis in je eigen taal zijn, in je moedertaal. Dat bidt gewoon fijn." Dat dat niet elke zondag gebeurt heeft een praktische reden: er zitten ook Nederlanders in de kerk. "Veel van onze gezinnen bestaan uit twee nationaliteiten. Vaak een Poolse vrouw met een Nederlandse man."

Het aantal Poolse kerkgangers zal in de toekomst alleen nog maar toenemen, denkt Obiedzinski. Alleen al in Brabant wonen en werken tienduizenden Polen. Veel van hen zijn seizoensarbeider en dat worden er ook elk jaar meer. Families zullen uiteindelijk ook permanent in Brabant gaan wonen.

Op de vraag of dat het sluiten van kerken uiteindelijk een halt toe kan roepen moet Obiedzinski lachen. "Ik zie het als een nieuwe lente. Niet alleen van de Poolse gelovigen, maar ook van alle andere buitenlandse kerkgangers. Laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat het een voorbeeld is voor Nederland. Voor onze Nederlandse mede-parochianen."