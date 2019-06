Lekker dansen in de zon bij 7th Sunday Festival in Erp

7th Sunday in Erp

ERP -

Op zaterdag weerstonden zo’n 35.000 mensen de regenbuien om te beuken tijdens het Harmonie of Hardcore festival. Maar na een nachtje schoonmaken en ombouwen was het zondag tijd voor het 7th Sunday festival. En dat begon een stuk zonniger en het spectrum aan muziek was een stuk breder.