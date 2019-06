Tweede Pinksterdag vrij? Laat die plannen voor een wandeling in het bos maar varen. Het gaat namelijk een groot deel van de dag flink regenen en onweren.

Een bezoek aan de woonboulevard of autoshowroom is dan een beter alternatief dan een buitenactiviteit.

De dag start nog droog, volgens Meteo Consult. Later in de middag en in de avond komen er stevige buien met onweer en veel regen. Het wordt ongeveer 22 graden.