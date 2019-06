Frank Lammers treedt op op Pinkpop: 'Het was echt fantastisch'

Dat hij van een biertje houdt, wisten we al maar nu zingt Frank Lammers er ook over. De Brabander sloot zondag het optreden van de Limburgse band Rowwen Hèze af. Terwijl hij meezong met de hit 'Bestel mar' sprong Lammers in het publiek waarbij hij een niet al te zachte landing maakte.

Op het filmpje is te zien dat Lammers met zijn scheenbeen tegen het hek klapte. Het publiek op de voorste rij vangt hem slechts deels op. Daarna tillen de feestgangers hem echter snel op, waarna hij crowdsurfend een rondje over de hoofden van het publiek maakt.

"Ik kan net weer lopen", zegt Lammers een uurtje later. "Maar het was te gek, echt fantastisch. Ik heb geen bucketlist, maar als ik er één had, stond dit erop."

Lammers was qua kapsel 'verkleed' als Ferry Bouwman, het personage uit de hitserie Undercover. "Ik regisseer hun theatertours en zij zijn fan van de serie. Ze vroegen of ik mee op wilde treden en daar hoefde ik geen twee keer over na te denken."

De Brabander blijft voorlopig nog even op het festivalterrein om van andere acts te genieten. "Ik ben nu bij Lenny Kravitz, die heb ik in 1983 ook gezien. Ik verwacht pas om drie uur vannacht in bed te liggen."