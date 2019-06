Dumping drugsafval in Riel, vijf vaten ontdekt

De vaten werden ontdekt op de Kwade Hoek in Riel. (Foto: Stuve Fotografie)

Op de Kwade Hoek in Riel is zondagnacht drugsafval gedumpt. Het gaat om vier vaten van tweehonderd liter en een vat van duizend liter.

Wie de vaten heeft ontdekt - en hoe laat - is niet bekendgemaakt. Het is niet duidelijk of de vaten lekten op het moment dat ze werden ontdekt.

Afzetting

De politie geeft de omgeving afgezet. Brandweerlieden hebben de vaten rechtgezet en metingen verricht.

