'Ik kan alleen maar respect voor hen hebben', Willemstad steekt deelnemers Roparun hart onder riem

Willemstad stond deze maandagochtend volledig in het teken van de Roparun. Deze non-stop estafetteloop voor het goede doel en leidt de deelnemers vanuit Parijs of Hamburg naar Rotterdam en deed voor de derde keer de vestingstad aan.

De Roparun vindt traditioneel in het pinksterweekend plaats. Dit jaar doen er 323 teams mee. Zij leggen een kleine vijfhonderd kilometer af, om geld op te halen voor 111 verschillende goede doelen.

'Dit spandoek gaat al acht jaar mee'

Om negen uur maandagochtend komen de eerste teams door Willemstad. Langs de kant worden ze door verschillende mensen aangemoedigd. "Ik kom voor mijn zoon en schoondochter", vertelt een vrouw. "Het is voor mijn zoon de achtste keer dat hij hieraan meedoet en voor mijn schoondochter de tiende keer. Zij vinden dit heel leuk. Mijn schoondochter loopt nu mee omdat het team een tekort aan lopers had."

Ze zwaait met haar spandoek. 'Team 15, Ramona en Dennis, kom op je bent er bijna', staat erop. "Dit spandoek gaat al acht jaar mee", lacht ze. Ze wijst: "En dat andere spandoek ook. En onze toeters en fluitjes, alles hebben we al acht jaar bij ons."

Met haar zoon en schoondochter ging het onderweg naar Willemstad prima, weet ze. "Zondagochtend vroeg om halfzeven waren ze in Ossendrecht. Daar woont een nichtje en die was ook even gaan kijken. Die zag het heel goed ging."

Scriptie

Even verderop staan een meisje en een vrouw met een spandoek van voetbalvereniging SV Sprundel. "Wij staan te wachten op het vrouwenvoetbalteam van Sprundel", legt de vrouw uit. Haar dochter had ook willen meedoen aan de Roparun. "Maar ik moest mijn scriptie schrijven", legt ze uit. "Anders had ik wel deelgenomen!"

Aanleiding voor het vrouwenvoetbalteam van Sprundel om deel te nemen aan de Roparun is het overlijden van de schoonvader van een van de teamleden. "Vorig jaar heeft zij als ondersteuner hieraan meegedaan", vertelt de vrouw. "Ze vond dit zo'n mooi initiatief dat ze er nu voor koos om zelf mee te lopen."

Numansdorp

De moeder en dochter rijden na de doortocht in Willemstad door naar het eindpunt van de non-stop estafetteloop, in Rotterdam. "Maar eerst stoppen we nog in Numansdorp", vertelt de vrouw. "Daar stapt onze dochter namelijk op de fiets. En van daar rijden we door naar Rotterdam."

Haar dochter klapt intussen voor de voortrennende en - fietsende Roparunners. "Als je ziet hoeveel ze hier voor hebben gedaan en hoe hard ze hebben getraind, dan kan ik alleen maar respect hebben. Ik ben heel trots op hen."

Punaises

Smetje op de sfeervolle doortocht door Brabant was de vertraging die de deelnemers opliepen bij Steenbergen. Volgens burgerraadslid Gerben van Dijk van de Rotterdamse ChristenUnie/SGP waren daar punaises op het wegdek gestrooid. "Resultaat: alle fietsbanden ons team plat en negentig minuten vertraging...", twitterde hij. Toch zag hij ook een positieve kant aan deze ellende. "Je kunt langer doneren!"