‘Het kan een paar uurtjes gaan knallen’, onweersbuien trekken in loop van de dag over Brabant

“In de loop van de middag komt er een actief lagedrukgebied onze provincie binnen. Dat gaat gepaard met flinke buien. Het kan dan ook stevig gaan regenen. Plaatselijk kan er een flinke hoeveelheid water vallen.”

Onweersbuien

Maar daar blijft het volgens de weervrouw niet bij. “Het warmt vandaag op tot 22 graden in het westen en tot 24 graden in oosten van de provincie. De kans dat er flinke onweersbuien ontstaan is zeer goed aanwezig. Waar die onweersbuien precies gaan vallen is niet te zeggen. Dat kan over de hele provincie zijn. Er zullen heus wel plekken zijn waar het mee zal vallen.”





Aan het eind van de middag en aan het begin van de avond trekken de buien naar het noorden weg. Daarna gaan we een droge nacht tegemoet en met 11 tot 15 graden wordt het in ieder geval geen zwoele nacht.