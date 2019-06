Mysterieus en sprookjesachtig Duyls bosje was met de Pinksteren héél even geopend

Paradijsvogel Jan van Mersbergen heeft over een periode van vier decennia een populierenbos bij Almkerk omgetoverd tot een Anton Pieck-achtig paradijs met oude boerenwoninkjes, zelfgebouwde kapelletjes en zelfs een bewaarkelder diep in de grond.

'We hebben het paradijs ontdekt'

Het Duyls bosje, een voormalig productiebos voor de klompenmakerij, is typisch zo’n plek waar iedereen aan voorbij gaat zonder ooit te stoppen. Alleen een klein bordje met de tekst ‘veldkapel’, dat langs de polderweg staat, is de enige aanwijzing dat er ‘iets is’ achter die muur van groen.

“Als mensen hier wel zijn geweest, staat er vaak in gastenboek dat ze het paradijs hebben ontdekt”, vertelt Jan van Mersbergen. In zijn bos heeft hij de tijd stilgezet en waan je je honderd jaar terug in de tijd.

De zelfgebouwde kapelletjes in het Duyls Bos

Het laatste Altena-molentje

Op het terrein heeft Van Mersbergen onder meer drie kapelletjes gebouwd, een schuur en een oud kippenhok omgetoverd tot boeren- en een museumwoning. En, het bouwen gaat door: het nieuwste project is de bouw van een bakhuisje. In zijn bos heeft hij in veertig jaar tijd een enorme collectie planten, struiken en bomen aangeplant én is hij de trotse bezitter van het allerlaatste historische Altena-molentje.

“Het zijn houten molentje die de kleine polders bemaalden in Altena. Deze molentjes waren uniek voor de regio. Die hier staat, heb ik nagebouwd.”

'Een bosje, wat kan je daar nou verwachten'

“Ik had dit niet verwacht, ik kom hier vaak langs. En dan denk je een bosje wat kan je daar nou verwachten.” De reactie van Willem van de Meeberg is dé reactie van iedereen die het Duyls bosje heeft ontdekt. Nu de Pinksteren voorbij is, is het bosje voorlopig weer gesloten. Maar achter die groene muur bouwt paradijsvogel Jan van Mersbergen onverdroten door aan zijn eigen paradijs. Zodat bezoekers bij de volgende open dag weer stomverbaasd zullen zijn.