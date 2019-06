Gezin met drie kinderen is op vakantie en ontsnapt aan vlammenzee

“Mijn man was echt in paniek. Hij schreeuwde: ‘Ze zijn nog binnen!’ Mijn opluchting was groot toen bleek dat ze op vakantie waren”, vult Beyza Buyuk, haar man aan.

Veilige plek

Het gezin Buyuk werd gewekt door hun overbuurman. “Het huis van de buren staat in de fik”, riep de overbuurman. “Toen zag ik ook een vlam uit de woonkamer komen. Ik ben naar boven gerend om mijn 1-jarige dochtertje uit bed te halen. Samen met mijn vrouw is ze naar mijn schoonfamilie gegaan die verderop in de straat wonen. Dat was een veilige plek”, vertelt Buyuk.



Toen de brandweer kwam sloegen de vlammen metershoog uit het dak. Buyuk: “Op dat moment dacht ik nog dat het gezin nog in het huis was. Gelukkig had de brandweer al snel het signaal dat er niemand meer in huis was. Je moet er niet aan denken dat je buren daar nog binnen zouden zijn geweest.”

Het gezin komt in de loop van maandag terug van vakantie.