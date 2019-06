Man steekt zichzelf dood in woonzorgcentrum, tientallen ouderen toeschouwer: 'De paniek was groot'

De man die zichzelf maandagmiddag rond halfeen neerstak in de eetzaal van een Helmonds woonzorgcentrum is overleden. Dat meldt de politie. Tientallen ouderen in het woonzorgcentrum waren getuige van de aangrijpende gebeurtenis.

Voor het personeel en bewoners van het woonzorgcentrum is slachtofferhulp ingeschakeld. Er is geen sprake van een misdrijf, bevestigt de politie. Maandagmiddag ging burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel langs bij het zorgcentrum.

Dinsdag wordt de eetzaal waarin de man zichzelf neerstak weer in gebruik genomen. Voorafgaand aan de middagmaaltijd vindt er een besloten bijeenkomst plaats. Daarbij is opnieuw de burgemeester aanwezig.

'Ze begonnen te trillen'

Wim van Ooij woont in de buurt en was aan het eten in de eetzaal van het zorgcentrum. Op dat moment kwam de man met een mes op zijn eigen keel binnenlopen. Hij riep dingen in het Duits, maar wat precies, dat kan Van Ooij niet verstaan.

"Er zaten tientallen ouderen binnen", vertelt Van Ooij. "Het waren er ongeveer zestig. De verpleging heeft die mensen zo snel mogelijk de zaal uitgekregen en via liften naar boven gebracht. Sommigen begonnen helemaal te trillen. De paniek was groot."



Een van de bewoners zegt dat het allemaal bij hem begon. "Er werd aangebeld, mijn vrouw deed de deur open en de man kwam meteen het halletje in", zegt de man. "Hij deed heel verward."



Een andere bewoner vertelt dat hij zat te wachten op een maaltijd toen hij de man zag zitten in de eetzaal. "Hij had twee handen op zijn hoofd en deed heel raar. Je zag direct: daar is wat aan de hand." De man zegt erg geschrokken te zijn, maar denkt 'dat er morgen weer gewoon eten zal zijn'.

Gealarmeerde agenten probeerden de man te overmeesteren, waarbij de man zichzelf stak. Daarna gaf de politie aan dat de toestand van de man zorgelijk was.