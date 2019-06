Robin van Roosmalen gaat in Amerika zijn droom achterna en gaat het als MMA-vechter proberen

Robin van Roosmalen staat in de vechtsport bekend als kickbokser, maar de Bosschenaar slaat nu een andere weg in. Van Roosmalen verhuisde in januari naar Amerika en gaat daar proberen naam te maken als Mixed Martial Arts-vechter, ook wel MMA genoemd. “Dit speelde al een aantal jaren door mijn hoofd, ik had in het kickboksen geen doelstelling meer.”

Van Roosmalen werd in zijn tijd als kickbokser bij Glory in twee verschillende gewichtsklassen wereldkampioen: het lichtgewicht en het verdergewicht. “De motivatie ontbrak de laatste maanden een beetje”, zegt Van Roosmalen nu. “Ik ben een doelgericht persoon, maar ik zag in het kickboksen geen doel meer. Daarom ben ik voor een heel nieuwe uitdaging gegaan in het MMA-vechten.”

En voor die nieuwe uitdaging verruilde Van Roosmalen Den Bosch in voor Miami. De Bosschenaar, die in zijn eentje het Brabantse land verliet, is snel gewend geraakt in Amerika. “Ik heb er geen moeite mee. Ik ben iemand die graag op zichzelf is. Natuurlijk mis je familie en vrienden, maar ik kan er goed mee omgaan. ”

Curry

Waar de vechter wat minder mee goed kan omgaan, is het gebrek aan curry in Amerika. “Een frietje speciaal mis ik echt. Dus ik heb toevallig net aan mijn zus gevraagd of ze een fles kan opsturen. Ik hoop dat het door de douane komt”, zegt Van Roosmalen lachend.

MMA zal bij velen bekend staan als een vechtsport waarbij je de tegenstander zo hard en zo snel mogelijk knock-out moet slaan of schoppen, maar daar klopt volgens Van Roosmalen maar weinig van. “MMA is een heel technische vechtsport. Daarom zal ik echt van onderaan moeten beginnen, want ik ken die technieken nog niet. Mensen denken ook dat het super gevaarlijk is, maar dat is helemaal niet zo."

Niet in Nederland

En doordat deze vorm van vechtsport zo technisch is, besloot Van Roosmalen om te verhuizen naar de VS. Volgens de Bosschenaar kan hij zich daar het best ontwikkelen. “Met alle respect voor het MMA in Nederland, maar dat is niet te vergelijken met hoe het hier gaat. Vooral op worstelgebied lopen ze in Nederland achter. Ik kan hier zo veel leren en beter worden.”

Van Roosmalen heeft als doel om de beste MMA-vechter te worden die vanuit het kickboksen is gekomen, maar hij weet dat er nog een lange weg te gaan is. Naar verluidt vecht hij in augustus voor het eerst. “Nu train ik al vijf dagen in de week twee keer per dag, want er kan nog zoveel verbeterd worden. Ik kan niet wachten om te beginnen.”