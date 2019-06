Moeder rent ene kind achterna, trein rijdt door met haar andere kind: een baby in een buggy

ROSMALEN/OSS -

Een bijzondere situatie maandagmiddag op het perron van Rosmalen. Een moeder die met twee kinderen per trein onderweg is vanuit Den Bosch rent haar ene kind achterna nadat het in een opstandige bui de trein was uitgestapt. En ziet voor haar ogen hoe de deuren dichtgaan en de trein met haar andere kind, een baby in een buggy, doorrijdt.