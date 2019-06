Moeder rent oudste kind achterna die uit trein stapt, trein rijdt door met haar baby

Een bijzondere situatie maandagmiddag op het perron van Rosmalen. Een moeder die met twee kinderen per trein onderweg is vanuit Den Bosch rent haar ene kind achterna nadat het in een opstandige bui de trein was uitgestapt. En ziet voor haar ogen hoe de deuren dichtgaan en de trein met haar andere kind, een baby in een buggy, doorrijdt.

De moeder, van wie de naam onbekend is, was met haar twee kinderen met de stoptrein vanuit Den Bosch vertrokken. In Rosmalen stopte de trein, waarop haar 2-jarige kind, dat blijkbaar in een nogal opstandige bui was, de trein uitstapte. Terwijl ze met haar kind op het perron stond, zag ze voor haar ogen de deuren van de trein dichtgaan en de trein vertrekken. Met haar baby in de buggy.

Meteen actie

Woordvoerder Michiel Jonker van de NS, bevestigt het verhaal. "Het klopt inderdaad, maar laat ik beginnen met te vertellen dat het goed is afgelopen. Omdat de moeder goed heeft gehandeld door direct via de meldpaal de situatie te melden en doordat het treinpersoneel direct in actie is gekomen toen ze ze hoorden wat er aan de hand was."

Alarm geslagen via meldpaal

Maar hoe kon dit gebeuren? Waarom is de trein doorgereden toen moeder en kind de trein uitgingen? "Op het moment dat ze uitstapten in Rosmalen, leek er niets aan de hand: gewoon een moeder die met haar kind de trein verlaat. Pas toen ze bij de meldpaal op het perron alarm sloeg, werd duidelijk dat haar baby nog in de trein was", zo legt Jonker uit.

Moeder en kind weer bij elkaar

Toen het treinpersoneel via de centrale hoorde over de situatie, hebben ze zich direct over de baby ontfermd. "Op het perron in Oss konden moeder en baby met elkaar worden herenigd. Eind goed, al goed dus!"