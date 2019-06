'Heldendaad', voorbijganger redt man en vrouw uit brandende auto in Eindhoven

Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet meer te landen. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie gaat bij de bestuurder een blaastest afnemen om te kijken of er drank in het spel was.

Heldendaad

Volgens de politie was het redden van de twee mensen een ware heldendaad. “Als die man dit niet had gedaan, hadden er doden kunnen vallen", zegt een agent op de plek van het ongeluk.