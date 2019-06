'Heldendaad', voorbijganger redt tweetal uit brandende auto

Zowel de man als de vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar deze is niet meer ter plaatse gekomen. Het is nog niet bekend waardoor het ongeluk kon gebeuren. De politie gaat bij de bestuurder een blaastest afnemen om te kijken of er drank in het spel was.

Heldendaad

Volgens de politie was het redden van de twee mensen een ware heldendaad. “Als die man dit niet had gedaan hadden we een heel ander scenario gehad met mogelijk een dodelijke afloop", aldus een agent ter plaatse.