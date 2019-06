Dode bij ongeluk op A58 bij Rucphen: chauffeur gezocht die het zag gebeuren

Bij een ongeluk op de snelweg A58 bij de afslag Rucphen is maandagnacht een man om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde om tien voor vier in de richting van Breda, toen het slachtoffer met zijn auto tegen de achterkant van de vrachtwagen reed. De brandweer heeft hem uit de auto gehaald, maar hij was toen al overleden.

De politie is op zoek naar een Engels sprekende vrachtwagenchauffeur die het ongeluk mogelijk zag gebeuren. Hij heeft de vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij het ongeluk, erop gewezen dat er een auto achter op zijn truck was gereden. De politie hoopt dat deze chauffeur meer duidelijkheid kan geven over wat er is gebeurd.

Verkeersspecialisten van de politie onderzoeken de oorzaak van het ongeluk. De politie weet inmiddels wie de man is, maar kan daar nog niets over zeggen omdat de familie nog niet op de hoogte is.

De vrachtwagenchauffeur die bij het ongeluk betrokken was, had niet gedronken, meldt de politie. Hij is meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen.

Files

Na het ongeluk was de rechterrijstrook van de A58 afgesloten tussen Bergen op Zoom en Breda. Ook was bij Rucphen de afrit lange tijd dicht. Verkeer moest daarom rekening houden met veel vertraging en kon beter omrijden.