Dode bij ongeluk op A58: chauffeur gezocht die het zag gebeuren

Bij een ongeluk op de snelweg A58 bij de afslag Rucphen is een automobilist om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond vier uur in de richting van Breda, toen de bestuurder tegen de achterkant van de vrachtwagen reed.

De politie is op zoek naar een andere vrachtwagenchauffeur die het ongeluk mogelijk zag gebeuren. Hij heeft de vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij het ongeluk erop gewezen dat er een auto achterop zijn truck was gereden. De politie hoopt door met deze chauffeur te spreken meer duidelijk wordt over wat er is gebeurd. "Deze chauffeur sprak Engels", laat de politie weten."

De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk, dat onderzoeken verkeersspecialisten van de politie. Ook is de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend.

De chauffeur die bij het ongeluk betrokken was, had niet gedronken, meldt de politie. Hij is meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen.

Files

Vanwege het ongeluk is de rechter rijstrook dicht op de A58 van Bergen op Zoom richting Breda. Ook is ter hoogte van Rucphen de afrit dicht. Verkeer moet rekening houden met veel vertraging, omdat de politie de komende uren nog bezig is met onderzoek. Rijkswaterstaat raadt automobilisten richting Breda aan om om te rijden via de A17 en A16.