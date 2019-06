Tonnie reist met zijn hele gezin naar Le Havre om de Oranjeleeuwinnen in actie te zien

Tonnie Vugts is met zijn hele gezin afgereisd naar Le Havre om woensdagmiddag de Oranjeleeuwinnen voor het eerst in actie te zien op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. De voetbalsters spelen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. "Ik ben superfan." Zijn zoon en dochter voerballen bij SC Welberg in Steenbergen en zijn ook fan van de voetbalvrouwen.

Het hotel waar het gezin in verblijft, kleurt oranje voor alle fans. "De eetzaal is behangen met oranje slingers en iedereen heeft hier een voetbaltenue aan of iets anders feestelijks", vertelt Tonnie Vugts. "Het wordt een steeds groter feest hier."

Lieke Martens

Tonnie is met zijn vrouw, zoon en dochter naar Le Havre afgereisd. "We volgen eigenlijk alles op de voet. Gisteren waren we bij een training. Daar hebben mijn kinderen heel veel foto's gemaakt en na een uurtje wachten staat mijn dochter ook met haar grote idool Lieke Martens op de foto. Dat was al heel lang een droom van haar en die is nu uitgekomen."

Het gezin zegt er wel kijk op te hebben: "Ik gok dat het een 3-1 overwinning wordt voor de OranjeLeeuwinnen. Er zijn hier zoveel supporters op de been, dat moet helemaal goed komen!"