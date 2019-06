Sjan zegt na haar dood nog één keer 'houdoe', met een kus voor al haar nabestaanden

De vrouw heeft een kus in het boek gezet.

Sjan had niet lang meer te leven en wilde na haar dood nog één keer 'houdoe' zeggen. Bezoekers van haar uitvaart kregen geen gedenkprentje maar het boek ‘Houdoe!’ van Wim Daniëls. Met de Brabantse afscheidsgroet en een kus op de eerste pagina van het boek bedankte ze haar nabestaanden.

Wim Daniëls kreeg een tijd geleden een mail van de vrouw. In de mail schreef ze dat ze terminaal was en dat ze op haar afscheidsbijeenkomst iets anders wilde meegeven dan het gebruikelijke prentje. “Ze schreef dat het woord ‘houdoe' bij haar paste. Ze kwam uit Brabant en zei het heel vaak”, vertelt de schrijver en taalkunstenaar.

De uitgever van het boek heeft toen geregeld dat iedereen op de afscheidsbijeenkomst het boek kreeg. In het boek legt Daniëls de herkomst, betekenis en achtergronden uit van de Brabantse afscheidsgroet.

Houd je goed

“Het was een vrouw die de betekenis van ‘houdoe’ ziet. Het betekent namelijk ‘houd je goed’. Dat wilde ze als boodschap meegeven aan haar nabestaanden”, zegt Daniëls. “Het was een sterke vrouw, anders doe je dat niet.”

Daniëls ziet vaker dat mensen het woord gebruiken bij hun afscheid. "'Houdoe' staat ook vaker op grafstenen. Voor veel mensen zegt de afscheidsgroet natuurlijk al dat ze Brabander waren.”

Volgens Daniëls past dit boek wel bij een uitvaart. “Ik vind het mooi dat ze dit van me heeft gevraagd. In het boek leg ik de dubbele betekenis van ’houdoe’ uit. Het is dan mooi om de dubbele lading mee te geven aan mensen als afscheid.”