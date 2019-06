Frank Lammers voelt zich 'topfit' na stagedive op Pinkpop, maar hij gaat er geen gewoonte van maken

Frank Lammers voelt zich inmiddels weer ‘topfit’ en heeft geen last meer van zijn been. Hij heeft absoluut geen spijt van zijn stagedive-avontuur van zondagmiddag op Pinkpop. Maar we hoeven niet te verwachten dat de acteur uit Mierlo regelmatig als Ferry Bouman op festivals staat. “Als ik het vaker zou gaan doen, wordt het zielig.”

Lammers stond samen met Rowwen Hèze op het podium in Landgraaf. Hij is al jaren bevriend met de muzikanten van de Limburgse band. Hij kroop voor het optreden in de huid van Ferry Bouman, zijn personage in de populaire Netflixserie Undercover. Hij zong met een van de grootste hits van de band mee: ‘Bestel mar’. En als je dan toch op Pinkpop staat, kun je het maar beter helemaal onvergetelijk maken.

'Van zingen moet ik het niet hebben'

“Vorig jaar stond ik in het publiek, dit jaar erop." Hij sloot het optreden stagedivend af, want ‘zoiets hoort natuurlijk wel op Pinkpop’. “Van het zingen moet ik het niet hebben, dus dan maar zo.” Zijn duik in het publiek verliep alleen niet helemaal soepel.

Lammers nam een flinke aanloop, maar vergiste zich toch nog in de afstand. Hij klapte met zijn been tegen een hek, belandde bijna op de grond om vervolgens, letterlijk, op handen te worden gedragen door de festivalbezoekers.

“Het was echt te gek. Ik kwam zelf al als jonge jongen op Pinkpop. Ik heb Eddie Vedder van die kraan zien springen. Dus ik dacht: als ik ook nog eens zoiets wil doen, moet het nu.” Hij hoorde later pas dat het eigenlijk helemaal niet mocht. “Maar dat is dan ook wel weer rock and roll, toch?”

Eddie Vedder van Pearl Jam sprong in 1992 van een camerakraan.



De acteur had op maandag nog wel een beetje last van zijn sprong, maar dinsdag voelt hij er al niks meer van. Toch zullen we hem niet vaker al stagedivend ergens spotten. Er komt geen 'Ferry Bouman-toer'. “Het was een eenmalig, grappig gebeuren.”