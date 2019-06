Er komt meer rijksgeld voor de kunsten in Brabant, maar de steden moeten ook zelf investeren

Van Engelshoven vertelde in de Tilburgse LocHal dat ze per jaar 80 miljoen meer aan kunst en cultuur wil uitgeven. Dat was goed nieuws voor de Brabantse bestuurders die naar haar kwamen luisteren. Als het rijk meer geld aan kunst uitgeeft, komt er ook meer naar déze provincie.



Maar de minister had nog een belangrijker bericht. Ze wil samenwerken met de regio's,, en dus ook met Brabant, bij het verdelen van rijksgeld. Het plan hing al een poosje boven de markt maar het gaat er nu dus echt van komen.

Het idee is dat elke regio zelf een plan maakt voor de kunst in de regio. Bij het verdelen van het rijksgeld houdt de minister dan rekening met dat plan.

Knap lastig

Tot nu toe telde bij de verdeling van rijkssubsidie alleen het kwaliteitsargument. Het meeste geld ging dus naar de Randstad waar heel veel en ook heel goede gezelschappen en organisaties zitten. Voor de provincies buiten de randstad was het knap lastig daar verandering in te brengen.

De afgelopen jaren ging ongeveer drie procent van de cultuurbegroting van het rijk naar Brabant. Eerste berekeningen leren dat dat percentage zou kunnen verdubbelen naar ongeveer zes procent.

Maar het idee van Van Engelshoven heeft ook een andere kant. Regio's die met plannen komen, moeten logischerwijs ook bereid zijn daar zelf geld in te steken. Of zoals de minister het dinsdagmorgen zei: "We hebben afgesproken dat de minister geen gaten vult die de regio laat vallen. We gaan samen investeren."

Eindhovense dansers dansen voor de minister

Futurelab

Een voorbeeld. In het plan van BrabantStad komt er een designmuseum (Futurelab) in Eindhoven. De minister vertelde dinsdag dat ze bereid is daar een miljoen euro per jaar in te steken maar dat is niet genoeg om een museum van de grond te tillen. Ook Brabant en Eindhoven moeten meebetalen.

Dat is logisch maar uit cijfers blijkt dat de Brabantse steden vergeleken met andere grote Nederlandse steden niet veel aan kunst uitgeven.

Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx schrikt er niet van: "Voor je stad is investeren in cultuur een goede zaak. Kijk maar eens hoe veel mensen er naar de LocHal komen kijken. Het heeft veel gekost maar het wordt nu wel de huiskamer van de stad."

'De goede kant op'

Henri Swinkels, in zijn laatste week als Brabantse cultuurgedeputeerde noemt de plannen van de minister een stap in de goede richting. "Voor een betere verdeling tussen de regio en de Randstad is er een ingrijpende verandering nodig. Dat lukt zo snel niet. Maar het gaat zo wel de goede kant op."

Of de provincie meer aan kunst uit moet geven, wil Swinkels nu niet zeggen. "Dat is voor mijn opvolgster, de CDA-gedeputeerde Marianna van der Sloot."

Marcelle Hendrickx maakt er geen punt van. "Ik heb altijd gezegd dat meer geld voor kunst een goede zaak is."