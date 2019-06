Soap rond lokale omroepen in Altena duurt voort, fans noemen gemeente Communistische Volkspartij

Naast de soms ook ongenuanceerde standpunten van de beide omroepen was het ook een beetje MTV in de raadzaal, want fans van Oké FM hadden zelfs Johan Vlemmix ingeschakeld om de politici te overtuigen. Op een groot scherm en de boxen op standje tien was Vlemmix te zien en te horen in een flitsende videoclip van Feestduo Kaaigezelig met het nummer ‘Ja, ik luister naar Oké’.



Chagrijn

“Bent u bereid voor een nieuwe stichting terug te treden”, was een vraag van Altena Lokaal-raadslid Shah Sheikkarim aan een woordvoerder van RTV Altena. Zijn antwoord was beknopt en duidelijk. “Nee.”

De SGP hekelde beide lokale omroepen die de politiek verwijten dat ‘ze van niets weten’. "Geen enkele omroep kan de politiek iets verwijten, want we zijn door de twee omroepen in deze situatie gebracht", aldus Arjan Versluis van de SGP.

Niet Oké FM of RTV Altena, maar gewoon iets nieuws

Progressief Altena gaat voor de optie om geen van de twee omroepen te kiezen en het Commissariaat van de Media te adviseren dat geen van de omroepen representatief is. “Zodat iets moois, iets nieuws kan ontstaan.” Voor VVD'er Van Dijk was de tijd van ‘pappen en nathouden’ voorbij. Het CDA wilde geen kleur bekennen, maar pas een keuze te maken op 25 juni, als de gemeenteraad een definitief besluit neemt.

Een advies moet!

"Overigens is de optie van geen advies aan het Commissariaat aan de Media, niet aan de orde", aldus verantwoordelijk wethouder Matthijs van Oosten. "Geen advies is een positief advies, maar dat kan niet omdat we met twee omroepen zitten die moeten fuseren."

Na de dampende en soms emotionele vergadering over de toekomst van de twee lokale omroepen in Altena bleef bij de vrijwilligers het gevoel hangen 'dat ze niets opgeschoten zijn'.