Gigantische zweefmolen en groot reuzenrad: plannen voor Tilburgse kermis onthuld

Je moet deze zomer geen hoogtevrees hebben op de Tilburgse kermis. Na een jaar afwezigheid is het reuzenrad weer terug en er is ook een tachtig meter hoge zweefmolen.

In een opblaasbare duikboot werd dinsdag in Tilburg de aftrap van de Tilburgse kermis verricht. Voor wie ongeduldig is: het is nog een maandje wachten want op vrijdag 19 juli begint het hele circus in de Tilburgse binnenstad weer. Tien dagen lang tweehonderd attracties op een route van drie kilometer lang.

Onderdeel van Nintendospel

Voor wie het leuk vindt om lang in de lucht te hangen is er high tea en het high diner in het reuzenrad. De Tilburgse Bonheurgroep verzorgt de hooggeplaatste etentjes. De Laser Pix is aardig voor wie wel eens in een Nintendospel verzeild wil raken. In een karretje ben je onderdeel van het spel. Ook het circus krijgt dit jaar een plek op de kermis. Vier keer per dag wordt er een gratis voorstelling gegeven op de Burgemeester Brokxlaan. En op de Spoorzone komt ook de theaterkermis Luna Luna te staan. De horeca aan de Piushaven gaat voor de nodige rust zorgen bij het kermisgeweld. Daar kan gelouncht worden aan het water tijdens de kermis.

De kersverse kermiswethouder Rolph Dols had vandaag zijn kermisdoop. Hij volgt Eric de Ridder op die op het laatst de verpersoonlijking van de kermis was. De Ridder wist waar elke attractie stond en bij wijze van spreken waar je de lekkerste zuurstokken kon halen. Maar Dols heeft de kermis ook met de paplepel ingegoten gekregen. "Mijn oma woonde op Korvel en daar gingen wij vanuit Sittard naar toe. Daar werden wij als kinderen feestelijk onthaald. Wij vonden het geweldig." Dols wil dat gevoel vast houden. De kermis is er voor iedereen en heeft ook een maatschappelijk karakter. Zo wordt er een badeendenrace gehouden voor het Ronald McDonald Huis in Tilburg, waar ouders dichtbij hun zieke kinderen kunnen verblijven. De eendjes zijn te koop bij elke Albert Heijn in Tilburg.