Smoorverliefde soldaat William uit Canada danste de hele nacht met zijn Truus uit Eindhoven

William Baird wordt geboren in Canada en groeit op in een harmonieus gezin. Moeder speelt piano, vader bestrijkt de viool. Muziek en dans staan centraal in het gezin. In 1942 meldt William zich bij de Royal Canadian Air Force waar hij als onderhoudsmonteur van vliegtuigmotoren wordt ingezet. "Van zijn moeder mocht hij geen vliegenier worden. Wel de vliegtuigmotoren repareren, maar niet de lucht in", vertelt José Hofs die zelf pas na de bevrijding is geboren.

Handgranaten

Via Londen belandt William op de stranden in Normandië waar het op dat moment D-Day is. Op de invasiestranden met namen als Utah, Gold, en Omaha Beach wordt een felle strijd op leven en dood uitgevochten. Met schotenwisselingen over en weer. Ook William krijgt een mitrailleur in zijn handen geduwd om mee te vechten. Ook staat er een kist granaten binnen handbereik. Hofs: "William zag veel ellende om zich heen en dat had een grote impact op hem."

Baird trekt in september 1944 door naar Eindhoven waar de bevrijdingsstrijd in de lucht wordt uitgevochten. Op de militaire basis Welschap repareert de Canadees de beschadigde vliegtuigen. "Na een aantal dagen werken was het tijd voor vertier. Samen met een vriend ging William naar de Markt in Eindhoven. Een avondje dansen bij de dansschool", weet Hofs.

Tante Truus en oom William ('Bill') trouwen in april 1945

Liefde van zijn leven

Vanaf het gekozen tafeltje heeft het duo goed zicht op de dansvloer waar, voornamelijk door vrouwen, wordt gedanst. William 'tikt' de danspartner van Truus af en grijpt zijn kans. "Hij had nog nooit zo fijn gedanst. Het stel tot diep in de nacht en in gedachten nog langer. Truus was de liefde van zijn leven, ze was zijn alles." Bijna was er geen liefdesverhaal geweest. De vriend van William steekt onderweg een sigaret op. Het licht van de askegel verraadt de locatie van de twee soldaten. Vanuit het donker worden ze beschoten. De sigaret wordt als de wiedeweerga gedoofd.

Droomhuwelijk

In april 1945 trouwen William en Truus in Eindhoven. Hofs: "William deed alles om er een echte bruiloft van te maken. Zo had hij sigaretten en chocolade geregeld. Het was een fijne bruiloft. Na het feest ging ome 'Bill' naar Canada. Mijn tante volgde zo'n drie weken later met de boot. Ik heb nog lang artikelen over Eindhoven uit de krant geknipt. De knipsels stuurde ik dan naar Canada. Daar was tante Truus heel blij mee."

Volgens José was het droomhuwelijk. Dus leefden ze lang en gelukkig samen met hun kinderen. "Tante Truus is 82 jaar geworden. Ome 'Bill' overlijdt in 2017 en is dan 94 jaar."

