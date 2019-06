Brand Eindhoven onder controle, huis volledig verwoest

De brand ontstond in de woonkamer en vrij snel daarna sloegen de vlammen al uit het dak. Twee blusvoertuigen en een hoogwerker probeerden het vuur onder controle te krijgen, wat rond elf uur lukte. De brand zorgde voor veel rook. De aangrenzende huizen zijn vrijwel gespaard gebleven, op rook- en waterschade na.

Een buurtbewoonster werd wakker van gebonk op de deur. "Toen ik mijn ogen opendeed, zag ik de rook al. Toch wel bizar, want het is twee deuren verderop." Een andere vrouw kwam ook even kijken bij de brand, omdat het brandende huis haar oude huis is. "Ik kwam af op de loeiende sirenes van de brandweer. Het is heel raar om te zien dat je oude huis in brand staat. Toch wel schrikken."

Verzamelwoede

Volgens een omstander woont er een vrouw met verzamelwoede. Het huis staat bomvol met spullen. De gemeente zou al bezig zijn om de vrouw te helpen en de woning leeg te maken. Voor het huis staat een container met spullen van de vrouw daarin.

Volgens de brandweer was de brand erg fel, het is een oude woning met houten trappen en vloeren. Het huis stond van beneden tot boven in brand. De politie verwacht een enorme ravage als de brand volledig geblust is.