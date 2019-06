Dozen vol foto's vonden de kinderen van Leo van den Bergh op zolder, nu hangen ze in het museum

Ze kent de foto's en toch ziet ze steeds weer iets nieuws. Dochter Birgit loopt behoedzaam langs de afdrukken op de wanden. Dat deze foto's hier nu hangen had ze eigenlijk niet verwacht. "Mijn vader maakte gewoon pasfoto's. Dat was tijdens de oorlog ook nog een lucratieve business met al die persoonsbewijzen. Daarnaast trok hij er met zijn camera opuit om mooie foto's te maken. Gewoon voor hemzelf." Trots is ze dat de foto's nog steeds gebruikt worden. "Mijn vader zou het prachtig hebben gevonden".

Stadsarchief

Ze hadden geen idee wat ze met al die foto's aanmoesten na het overlijden van hun vader. Wel bedachten ze zich meteen dat als ze de dozen op zolder zouden laten staan er nooit meer iemand naar zou kijken. Al snel werd besloten de foto's naar het Stadsarchief te brengen. "Natuurlijk hebben we eerst gekeken of de echte familiekiekjes eruit waren", lacht dochter Birgit. Tot haar grote verbazing heeft het Stadsarchief alles bewaard.

De foto's van Leo van den Bergh hebben grote historische waarde voor Oss. Daarop is Birgit misschien nog wel het meest trots. "Mijn vader heeft daar natuurlijk nooit over nagedacht. Die fotografeerde gewoon wat hij mooi vond. Dat er nu, tig jaar later, nog steeds mensen naar komen kijken dat is echt heel bijzonder.

Joodse man op de stoep van het voormalige stadhuis van Oss

Stadhuis in 1944

Een mooi voorbeeld van de denkwijze van haar vader is een foto van het stadhuis in 1944. Het huidige museum Jan Cunen. Volgens Birgit maakte haar vader een prachtig totaalplaatje van de Molenstraat. Omdat hij naar dat totaalplaatje keek. De mooie lucht, een mooie uitsnede. Maar het detail wat de foto nu zo waardevol maakt heeft hij waarschijnlijk niet eens gezien", zegt Birgit. Op de stoep, voor het stadhuis loopt een man. Keurig gekleed, met een Jodenster op zijn jas. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn vader die man helemaal niet heeft gezien".

Oom Ad loopt met de Nederlandse vlag voor de menigte uit op de Molenstraat in Oss (sept '44)

Een andere zeer waardevolle foto is die van 'oom Ad'. Een klein, blond jongetje loopt voor een grote groep mensen uit met een Nederlandse vlag in zijn hand. Het is het broertje van de fotograaf. De foto is gemaakt voor het ouderlijk huis in de Molenstraat. "Nu ik er weer naar kijk is deze foto toch echt wel bijzonder", zegt Birgit. "Het is er eentje waar er zo veel van zijn, maar met een wel heel bijzonder detail. Onze oom Ad".

Amerikaanse soldaat wordt omringd door vrouwelijk schoon (Oss september '44)

Amerikaanse bevrijders

De bevrijding in optima forma. Zo noemt Birgit de foto van de Amerikaanse soldaat, met sigaret in de mond, omringd door vrouwen. De foto is op een groot formaat afgedrukt en een echte 'eyecatcher' aan de wand. "De blijdschap straalt ervan af. Hoe duidelijk wil je het hebben? We zijn bevrijd!"

Wat begon als een hobby liep eigenlijk een beetje uit de hand. Nooit had Leo van den Bergh kunnen vermoeden hoe belangrijk zijn foto's zouden worden voor de gemeente Oss. "Het ging mijn vader helemaal niet om het nieuws, maar puur om het plaatje. Ik weet zeker dat hij nooit heeft gedacht dat iets belangrijk was of zo."

De tentoonstelling Market Garden is nog te zien tot 22 september.