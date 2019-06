Met een druk op de knop het waterpeil beïnvloeden: zo strijdt het waterschap tegen droogte

Het waterschap is onder andere verantwoordelijk voor het afgeven van onttrekkingsverboden. Dit betekent dat er in een gebied geen water meer uit rivieren, beken en sloten mag worden gepompt wanneer de waterstand te laag is. Op verschillende plekken in West- en Midden-Brabant werden die verboden begin deze maand ingesteld.

Daarnaast zorgt het waterschap voor veilige dijken en kades en reguleert het de hoogte van het water. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik te maken van stuwen en gemalen.

Bekijk de video en lees daarna verder.



Verkeerstoren

In de ‘verkeerstoren’ van Brabantse Delta, het waterschap van West- en Midden-Brabant, kunnen ze die stuwen in beweging brengen. "We hebben zo’n 1500 stuwen en gemalen in ons gebied. De belangrijkste 240 kunnen we op afstand bedienen", legt een medewerkster uit.

Wanneer de waterstand te laag is, dan kan daar vanuit Breda verandering in gebracht worden. "Met een druk op de knop kunnen we de stuwen omhoog zetten. Dit werkt opstuwend. Het waterpeil komt dan hoger."

Uitzending Natuurrijk

