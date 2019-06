Ruud Brood tekent bij als ideale man voor NAC: 'Hij zorgt voor juiste teamgevoel en herkenbaarheid'

Drie keer promoveerde Brood namelijk als hoofdtrainer naar de eredivisie:

De eerste keer was in 2009, via de play-offs met RKC Waalwijk.

Na een snelle degradatie werd hij in 2012 kampioenschap met RKC.

In 2015 pakte hij met NEC de titel.

Brood weet dus wat het is om naar de eredivisie te promoveren.

Dat is ook de voornaamste taak van de oefenmeester: met NAC zo snel mogelijk terug naar de eredivisie. Bij zijn aantreden in maart sprak hij al uit dat hij niet weg zou lopen voor de uitdaging om met NAC een niveau lager te spelen. "De degradatie is helaas een feit geworden en de opgave om terug te keren op het hoogste niveau is niet eenvoudig, maar mijn geloof in deze club is zo groot dat ik vol overtuiging aan de slag ga."

Waarom is Brood de ideale kandidaat?

Het duurde lang voor NAC tot een akkoord kwam met Brood. Maar waarom heeft de Parel van het Zuiden er wel goed aan gedaan om hem een nieuw contract te geven? "Hij weet wat er gevraagd wordt in de Keuken Kampioen Divisie, weet wat hij moet doen om snel met de club te kunnen promoveren. Dat heeft hij laten zien bij RKC en bij NEC", zegt Robert Braber.

Brood weet een goede selectie samen te stellen, met alleen talent ga je het niet redden - Robert Braber

De huidige teammanager bij RKC Waalwijk maakte de eerste stappen van Brood als hoofdtrainer mee bij Helmond Sport. "In die twee seizoenen stonden we twee keer op de rand van promotie, hij heeft het daar toen ook heel goed gedaan. Toen kon je al zien dat het een goede trainer was. Met de minimale middelen die we daar hadden, presteerde hij heel goed."

Later werd Braber als speler van RKC met Brood als trainer kampioen. "En dat kwam door het feit dat hij een goede selectie wist samen te stellen. Van jonge talentvolle spelers en ook jongens met ervaring. In de Keuken Kampioen Divisie ga je het niet redden met alleen talent. Daarnaast waren teambuilding en herkenbaarheid van groot belang. Hij zorgde altijd dat er een goede sfeer in de groep was."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Ruud Brood en Robert Braber in dienst van RKC (foto: VI Images).

Herkenbaarheid

Het woord herkenbaarheid komt vaker voorbij. Niet alleen Braber gebruikt het, in het verleden hebben meer spelers en analisten dat gedaan. Spelers weten onder Brood waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. En bij een nederlaag is het niet zo dat het roer ineens omgegooid zal worden. "We hebben bij RKC in dat jaar van de titel bijna de hele tweede seizoenshelft in dezelfde formatie gespeeld", geeft Braber nog aan.

Maar ook richting de supporters is het van belang, herkenbaarheid op het veld. Brood heeft wat dat betreft ook een doel. "NAC moet haar smoel terugkrijgen, laten we daar ons best voor gaan doen."

Daar komt bovendien nog bij dat Brood zelf een herkenbaar gezicht is voor veel NAC-fans. De club maakte het nieuws van het contract bekend met de tekst 'De liefde blijft bestaan', verwijzend naar het clublied. Maar vooral ook verwijzend naar het verleden van Brood in Breda. In totaal stond hij zo'n veertien jaar onder contract bij NAC, als speler en in verschillende functies na zijn actieve carrière.