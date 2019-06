Geslaagd! De vlag gaat massaal uit voor eindexamenleerlingen

Het was een spannende middag voor veel eindexamenleerlingen: ze hoorden of ze zijn geslaagd. Het Brabants Buske reed woensdag door de provincie, op zoek naar scholieren om de uitslag van de eindexamens mee af te wachten. Velen van hen hadden een spannende middag, in afwachting van het verlossende telefoontje.





Ook bij Zoë van Zon (16) uit Oudenbosch was de spanning hoog. Tot vier uur 's middags kon de telefoon nog gaan, waarbij ze te horen zou krijgen dat ze was gezakt. Als ze niks hoorde, dan was het goed nieuws.

"Ik sta er wel goed voor. Ik denk wel dat ik geslaagd ben, hoop ik dan", vertelde Zoë eerder. In de tussentijd probeerde ze met van alles de tijd te doden. "Liedjes luisteren, WhatsAppen. En als ik geslaagd ben, dan ga ik feest vieren." De champagne blijft trouwens dicht. "Ik moet morgen gewoon werken", aldus Zoë.



Het was urenlang nagelbijten, maar inmiddels is het duidelijk: ze is geslaagd!









Tijd voor een feestje

Voordat het Buske woensdagmiddag Oudenbosch aandeed, was het op bezoek in Bergen op Zoom. De 16-jarige Naomi Sommeling zat daar gespannen thuis, maar om halftwee hoorde ze dat ze haar diploma heeft gehaald. Einde zenuwen, tijd voor een feestje!





Naomi, die na haar mavo-opleiding stewardess wil worden, kon tot drie uur ’s middags gebeld worden met slecht nieuws over haar eindexamens. Maar het kon ook later worden, omdat er een storing was waardoor de uitslag langer op zich liet wachten.



“Het maakt me allemaal nog zenuwachtiger”, zei ze.

Haar telefoon ging continu af. Appjes in de klasgenotengroep stroomden als een waterval aan onophoudelijke ellende binnen. “Ze sturen elkaar steeds berichten. Zo van, jij gaat het niet halen, nee, jij niet. En ze sturen meme’s door. De mentor wordt er zelf ook een beetje gek van.”

Maar om halftwee kwam het verlossende belletje: Naomi is geslaagd. Gefeliciteerd!



Vlag massaal uitgehangen

Ook in de rest van Brabant wordt de vlag massaal uitgehangen. Frans Bauer is apetrots, want zoon Christiaan heeft z'n diploma binnen, met prachtige cijfers.