Spannende dag voor eindexamenleerlingen (en hun ouders): 'Als ze is geslaagd dan ga ik janken'

Voor veel Brabantse middelbare scholieren is het een belangrijke dag: zij horen of ze zijn geslaagd. Om deze zenuwslopende periode wat draaglijker te maken, rijdt het allermooiste Buske woensdag door de allermooiste provincie, op zoek naar scholieren om de uitslag van de eindexamens mee af te wachten.

Als eerste doet het Buske het prachtige Roosendaal aan, waar Noami niet alleen met haar eigen zenuwen, maar ook met die van haar moeder zit opgescheept. “Ik ben er al vanaf zeven uur ’s ochtends mee bezig”, zegt mama Martine bezorgd. Ze schakelde zelf het Buske in om langs te komen.

“Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben alvast naar de winkel gegaan voor taart. Ik zou ‘m nu al op willen eten vanwege de spanning, maar de taart blijft netjes in de koelkast. Wat ik ga doen als ik hoor dat ze geslaagd is? Janken. En als ze niet geslaagd is ook.”

‘Ze sturen meme’s door’

Naomi, die na haar middelbare opleiding stewardess wil worden, kon tot drie uur ’s middags gebeld worden met slecht nieuws over haar eindexamens. Maar het kon ook later worden, gezien er een storing is waardoor alles is uitgelopen.

“Het maakt me allemaal nog zenuwachtiger”, zei ze.

Haar telefoon ging continu af. Appjes in de klasgenotengroep stroomden als een waterval aan onophoudelijke ellende binnen. “Ze sturen elkaar steeds berichten. Zo van, jij gaat het niet halen, nee, jij niet. En ze sturen meme’s door. De mentor wordt er zelf ook een beetje gek van.”



Maar om halftwee kwam het verlossende belletje: Naomi is geslaagd. Gefeliciteerd! Reden voor het Brabants Buske om de tocht door de provincie weer te vervolgen.