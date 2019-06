De strijd van de zorgrobots: WK robotvoetbal is meer dan alleen maar doelpunten maken

Ieder jaar doen de studenten van TU/e mee. Vier keer werden ze wereldkampioen: in 2012, 2014, 2016 en 2018. De robots spelen met vijf tegen vijf. Geheel zelfstandig. Dus er zit niemand met een joystick de robots te bedienen. Wie in een half uur de meeste doelpunten maakt, wint.

Teamleider Wouter Kuijpers van Tech United Eindhoven zegt dat ze inspiratie opdoen door naar echte wedstrijden te kijken. “We kijken naar voetbalwedstrijden, want je ziet dat de strategie bij robotvoetbal steeds belangrijker wordt. Eerst hoefden ze alleen maar goed te kunnen passen en schieten. En nu gaat het erom dat er ook een goede strategie is. De vijf robots moeten goed kunnen samenspelen.”

Het WK wordt dit jaar van 2 tot en met 8 juli gehouden in de Australische stad Sydney. Op 28 juni vertrekken dertig studenten naar 'down under'.

Usain Bout

En dan het geheime wapen. “We hebben bij de voetbalrobots heel veel snufjes toegevoegd. Zo hebben we nu een robot met acht wielen. Tot nu waren dat er drie. De achtwielige robot heet Usain Bout en daarmee verwijzen we naar de sprinter Usain Bolt.

Deze robot gaat ervoor zorgen dat we nog sneller de verdediging van de tegenstander voorbij kunnen rijden. En nog makkelijke open voor de goal kunnen komen.”

Eindhoven doet op het WK met een zorgrobot mee in een andere categorie. Deze robots moeten mensen in de toekomst kunnen helpen. De zorgrobot kan tijdens het WK bijvoorbeeld drinken pakken voor deelnemers of rondleidingen verzorgen.

Teamleider Matthijs van der Burgh: “We hebben heel wat keren een tweede prijs binnengehaald. En Europese titels. Maar nog geen wereldtitel. We hebben nu een andere robot. Misschien hebben we een kans op goud.”

Derde helft

Deze robots moeten over een jaar of tien, vijftien thuis bij de mensen staan. Maar eerst moeten ze nog een stuk ontwikkeling doormaken. “Robots die bijvoorbeeld opereren, bedenken niet alles zelf. Daar zit een chirurg die ze aanstuurt. Zo’n machine is vernuftig en kan ervoor zorgen dat de chirurg betere prestaties levert. Maar onze zorgrobot kan alles zelf.”

En ook al maken de studenten lange dagen op het WK, natuurlijk is ook de derde helft is belangrijk. “Cheers mate”, roept Wouter met een zwaar Australisch accent.