'Oud worden is alleen leuk als je gezond bent', Frans de Klerk is 101

Hij is één van de Brabanders die honderd jaar of meer zijn, Frans de Klerk uit Breda. Sinds kort woont hij in een Surplus woonzorgcentrum in Breda, maar daarvoor woonde hij nog gewoon thuis. Hij is 101 jaar oud, maar om nou te zeggen dat hij heel erg enthousiast is over ouder worden. “Ouder worden is leuk als je gezond bent. Maar ik hoor niks en ik zie niks, en ik kom de deur niet meer uit”, verzucht Meneer de Klerk.

Hoe hij zo oud kon worden weet hij niet. “Ik heb niks anders gedaan dan andere mensen. Ik heb gerookt, gedronken en ben gewoon uitgegaan”, zegt hij. “De dokter zei ooit tegen mij ‘met zulke longen en zo’n hart word je 100’. En dat ben ik geworden. Ik denk dat het aan iemand z’n gestel ligt. Mijn zuster werd ook 96, en mijn opa werd ook 85.”

Tranen

Zijn vrouw Els had niet het geluk om zo oud te worden. Zij overleed 30 jaar geleden al. De Klerk schiet er nog steeds van vol als hij eraan denkt. “Ik kon heel goed met haar opschieten, en ik wist dat ze me uit liefde trouwde”, zegt hij terwijl z’n ogen vochtig worden. “Ik denk er niet veel aan, maar als ik eraan denk lopen de tranen over m’n gezicht.” Even zwijgt hij terwijl z’n onderlip trilt.



De Klerk had als kind klompvoeten. Dat had hij z’n vrouw Els, toen z’n vriendin, niet verteld omdat hij bang was dat ze hem niet meer zou willen. Maar zijn moeder had het haar wel verteld. Els sprak hem er op aan, en hij bekende dat hij zich er zo voor schaamde. “Ze zei: ‘denk je dat ik dat nog niet gezien had, dat jij geen normale voeten hebt?’ Toen wist ik dat ze van me hield.”



Hoe word je oud?

Waarom er in Brabant het minste 100-jarigen zijn, zoals woensdag bekend werd, weet hij niet. “Ik heb geen idee. Misschien omdat we harder werken”, zegt hij. Met al zijn levenservaring heeft hij nog wel wat tips om oud te worden. “Gezond leven, ruzie op tijd bijleggen, geen wrok hebben en alles voor elkaar doen”, besluit hij.