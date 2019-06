Zwangere vrouw gewond bij botsing tussen twee auto's in Valkenswaard

VALKENSWAARD -

Bij een botsing tussen twee auto's op de Maastrichterweg in Valkenswaard is woensdag aan het eind van de middag een automobilist uit België gewond geraakt. Volgens omstanders zou het gaan om een vrouw die dertig weken zwanger is. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis in België gebracht. Ze was aanspreekbaar, maar hoe het precies met haar gaat, is niet bekend.