Twee mannen laten explosief achter na mislukte plofkraak in Zundert

Zes omwonenden die hun huizen moesten verlaten, zijn opgevangen in een restaurant aan de Molenstraat. "Dat zijn hoofdzakelijk oudere mensen", vertelt een politiewoordvoerder. "We hebben de beelden wel gezien van als zo'n plofkraak lukt. Dan geeft dat toch een hoop schade, waaronder ontzettingen van huizen. En dat moeten we natuurlijk niet hebben terwijl er mensen binnen zitten."

Explosief onschadelijk gemaakt

Het explosief, van zo'n zestig centimeter lang, lag bij een filiaal van de ABN AMRO. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben het explosief onderzocht en een robot heeft het uit de pinautomaat getrokken. Het explosief wordt in de buurt van het zwembad in Zundert vernietigd.

Gevlucht op scooter

Na mislukte plofkraak gingen twee mannen ervandoor op een brommer of scooter. Verschillende spullen die werden gebruikt bij een poging om de pinautomaat op te blazen, zijn achtergebleven. "Alle spullen die ze gebruikt hebben zitten nog in de pinautomaat of liggen daarvoor. En daar is dus ook een explosief bij", zei de woordvoerder eerder.

Afzetting

Zundert ontwaakte dus met een een afgezet centrum. Politieagenten hielden mensen tegen die de Molenstraat in willen lopen of fietsen. Een dame die onderweg was om te gaan schoonmaken in een horecagelegenheid net achter de afzetting, was niet heel erg onder indruk. "Je weet het niet, maar ik denk dat het allemaal wel zal meevallen. Misschien kan ik achterom. En anders laten we alles maar liggen."