Twee mannen laten explosief achter na mislukte plofkraak in Zundert, huizen ontruimd

De mannen gingen ervandoor op een brommer of scooter.



Woordvoerder Eric Passchier van de politie vertelt dat er gevaar is voor de omgeving: "We hebben de beelden wel gezien van als zo'n plofkraak lukt. Dan geeft dat toch een hoop schade, waaronder ontzettingen van huizen. En dat moeten we natuurlijk niet hebben terwijl er mensen binnen zitten." Zes omwonenden die hun huizen moesten verlaten, zijn opgevangen in een horecagelegenheid. "Dat zijn hoofdzakelijk oudere mensen."

Winkelstraat afgesloten

Verschillende spullen die werden gebruikt bij een poging om de pinautomaat op te blazen, zijn achtergebleven. "Alle spullen die ze gebruikt hebben zitten nog in de pinautomaat of liggen daarvoor. En daar is dus ook een explosief bij."

Bij een pinautomaat Zundert is een explosief achtergelaten. (Foto: Perry Roovers/ SQ Vision)

Volgens een omstander zou het gaan om een filiaal van de ABN Amro. Meerdere medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst zijn gearriveerd. "Die gaan een plan maken en het explosief onschadelijk maken. Tot die tijd blijft een deel van de winkelstraat afgesloten."

Zundert ontwaakt dus met een een afgezet centrum. Politie-agenten houden mensen tegen die de Molenstraat in willen lopen of fietsen. Onze verslaggever: "Het is nog hartstikke vroeg dus min of meer uitgestorven. Heel af en toe komt er toch iemand die probeert de afzetting te passeren."

Een dame die onderweg is om te gaan schoonmaken in een horecagelegenheid net achter de afzetting, lijkt niet heel erg onder indruk van het geheel. "Je weet het niet, maar ik denk dat het allemaal wel zal meevallen." En verder: "Misschien kan ik achterom. En anders laten we alles maar liggen."